Realizan operación de fiscalización y recuperación de espacios públicos en Villa El Salvador

La Municipalidad de Villa el Salvador realiza una operación de fiscalización y recuperación de espacios públicos. En la acción participaron 80 miembros de la comuna y 150 agentes de la Policía Nacional.

Esta diligencia busca erradicar la presencia de comercio en cinco calles del sector II Grupo 13, pues a tempranas horas de la mañana el tránsito peatonal es limitado debido a la presencia de vendedores y mercancías, informó América Noticias.

Manuel Ramírez, gerente de Fiscalización de Villa El Salvador, detalló que otro de los problemas es la instalación de rejas para cercar las calles. Las referidas estructuras fueron retiradas.

Sin embargo, esta medida fue criticada por los vecinos que tienen negocios del lugar. Ellos afirmaron que realizaron un pago a la comuna para la instalación de las rejas.

En respuesta, el funcionario del municipio explicó que el recibo que tramitaron los residentes es por el pago de publicidad.

“El recibo que tienen es por el pago de publicidad no por aleros. El alero significa lo que han instalado de la casa para la calle incluyendo las veredas. No hay transitabilidad. No hay autorización para instalar rejas porque esto amerita peligro. No hay acceso para los ambulancias y emergencias”, señaló el gerente.

“Antes habían 76 aleros ahora hay 12. Eso quiere decir que los vecinos sabían de una operación de recuperación de espacios públicos”, agregó.