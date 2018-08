El conductor de un camión recolector cayó en un hueco inundado por las lloviznas en el distrito de Villa El Salvador. El accidente, captado por las cámaras de Canal N, ocurrió en una de las vía auxiliares de la Av. Separadora Industrial.

El hombre, que había bajado de su vehículo para ayudar a otro chofer en apuros, terminó completamente empapado luego de resbalarse en un inmenso charco que se formó en la pista.

Con ayuda de otras dos personas, Óscar Tamayo pudo reincorporarse y regresar al camión recolector, el cual debía seguir conduciendo.

"Estamos preparados para todo eso. Somos solidarios y tenemos que apoyar. Fui a apoyar y no me percaté del hueco que había en la pista, parecía una piscina. Me estaba ahogando, me terminó ayudando el señor que estaba a mi costado", señaló tras salir airoso del accidente.