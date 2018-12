Un carpintero fue asesinado a balazos este último fin de semana en el distrito de Villa El Salvador . Según su esposa, una ex cuñada habría planificado el asesinato junto a cómplices.

Leticia Cipriano contó que su ex cuñada Nicole Rumy Valdivia (19), sindicada como autora intelectual del crimen, le pidió un préstamo de dinero a su esposo Edilberto Gamboa Villano (35). La víctima trabajaba como carpintero en su taller en Villa El Salvador. Sin embargo, todo habría sido un engaño.

Gamboa Villano accedió a darle el préstamo y Nicole Rumy Valdivia lo citó a pocos metros de su negocio, en donde el sujeto fue asesinado por dos hombres, informó “América Noticias”.

“Esa mujer lo conocía, todo fue premeditado. (…) No sé si fue por venganza o por ambición, a mi esposo le dispararon en el pecho”, contó Cipriano.

La esposa de la víctima contó que la presunta asesina, para ser más creíble su inocencia, llevó a Gamboa Villano hasta el Hospital de Emergencias de VES, donde murió a los pocos minutos.

“La mujer sentada, cínicamente me decía: ‘no, él me ha citado acá, me dio plata’”, dijo Leticia Cipriano.

Los restos de Edilberto Gamboa, padre de dos niños, son velados en su casa en el asentamiento humano Oasis de Villa. Las autoridades investigan el caso.