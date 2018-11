Un taxista identificado como Ricardo Praxcedes Cotrina fue asesinado de cuatro balazos el día de su cumpleaños número 48 en Villa El Salvador. La víctima, padre de tres hijos, falleció a cuatro cuadras de su casa la noche del lunes.

De acuerdo a un informe de "América Noticias", la Policía Nacional que investiga el caso no descarta un ajuste de cuentas debido a que el asesino no se llevó ninguna pertenencia. Sin embargo, los deudos de Praxcedes Cotrina dijeron que era un hombre que no tenía problemas.

El taxista estuvo en una picantería antes de dirigirse a la vivienda de un amigo para continuar con la celebración.

Sin embargo, fue interceptado por un sujeto a bordo de una moto lineal que le disparó cuatro veces provocando su muerte de manera instantánea. El taxista se encontraba acompañado por su pareja, quien presenció el crimen.

“Él estaba tomando con su pareja. Le han disparado en el estómago y cabeza”, contó la vecina Teresa Bendezú. En tanto, otro residente de la zona, Lucho Loayza, detalló que el asesino huyó de la escena del crimen a bordo de una motocicleta junto a otra persona.