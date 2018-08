Un anciano de 78 años fue engañado por sus propios sobrinos. Este hombre, identificado como Víctor Augusto Quijaite Tipismana, indicó que se quedó en la calle, luego de que sus propios parientes vendieran su terreno en el distrito de Villa El Salvador.

Los vecinos de Víctor Quijaite denunciaron que desde marzo, sus sobrinos se acercaron al anciano para engañarlo con el fin de que firme unos documentos y sin darse cuenta estaba vendiendo su terreno de 180m2.

“Señor yo nunca he querido vender mi terreno. Yo les decía a mis sobrinos que este terreno se va a quedar para que cuando yo muera, recién puedan venderlo y me entierren con ese dinero. Me llevaron con engaños a un lugar para sacar a un préstamo, luego me llevaron… Es que yo no conozco esos papeles”, indicó Quijaite.

Asimismo, indicó que en junio del presente año cuando llega a su casa se dio con la sorpresa que una señora habitaba el lugar y le indicó que el terreno ya no le pertenecía

Tras una investigación se dio a conocer que el nuevo propietario es José Domingo Bustio Pérez, quien sería la pareja de la sobrina de Víctor Quijaite, por tal razón, este hombre pide justicia y espera que le devuelvan su terreno.