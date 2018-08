Una mujer en estado de gestación denunció a su expareja de llevarse a su primera hija en venganza por negarse a abortar. La desesperada madre pidió a la prensa ayuda para recuperar a su niña de un año y 8 meses. Esto sucedió en Villa María del Triunfo .

Isabel García comentó que hace tres meses ya no está con su expareja Carlos Tocto Huamaní, debido a que este intentó que abortara con el fin de que se queden solo con la primera hija. Tras el rechazo, ella comenzó a recibir golpes e insultos.

Según la víctima, este último domingo la expareja fue hasta su vivienda en Villa María del Triunfo y se llevó a su pequeña. “Él no quería más hijos… Todo el tiempo que he estado con él, me ha agredido en la barriga y me empujaba”, indicó la mujer para ATV.

Asimismo, la reportera junto a la madre fue en busca de Carlos Tocto, pero este nunca dio la cara y, a pesar de que había gente en su vivienda, ningún miembro del hogar quiso dar alguna explicación sobre el caso.

Lo único que desea esta madre es poder tener nuevamente entre sus brazos a su hija, por tal razón, pidió a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, que le ayude con su caso.