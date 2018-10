Una pareja de esposos sufrió el robo de más de 7 mil soles, luego de salir de un banco en Villa María del Triunfo . El atraco fue perpetrado por 'marcas' que los habrían seguido desde la agencia. El dinero, dice la víctima, fue resultado de un préstamo que recibió de la entidad bancaria.

Beatriz Angulo sospecha que el ‘dato’ salió de la agencia bancaria. Ante las cámaras de América Noticias, la agraviada contó que acudió a una sucursal ubicada dentro de un centro comercial para retirar el dinero, el cual contó billete por billete antes de abandonar el local.



Al ver que estaba completo, se dirigió a unos juegos con su pequeño de cinco años mientras esperaba que su esposo pase a recogerlos. Madre e hijo abordan el vehículo y al llegar al paradero 4 de Nueva Esperanza, dos delincuentes aparecen a bordo de una motocicleta y los reducen.



“A mi esposo le piden el dinero, pero no lo tenía. A mí me encañonan y exigen que entregue el dinero dentro de un sobre que guardé en mi pecho, también me pidieron mi cartera. Todo eso ocurrió frente a mi hijo”, recordó la agraviada.



Con el botín en sus manos, los hampones huyen del lugar. El esposo de la comerciante decide perseguirlos, pero uno de ellos baja de la motocicleta y vuelve a apuntarlos con la pistola, logrando que retroceda para que los sujetos escapen.



Los esposos sospechan que la información de la transacción salió del personal del banco, pues ninguna persona sabía que iban a retirar el monto.