Jorge Cárdenas Mamani casi fue asesinado por Jesús Quispe Inca , ex pareja de su hermana. El hombre recibió múltiples cuchillazos que le dejaron cortes en el cuello, frente y uno de sus brazos.

La víctima en todo momento intentó velar por la seguridad de su familia, pues Quispe Inca amenazaba constantemente a su hermana, con quien tiene 2 hijas.

A pesar que denunciaron al sujeto 10 veces ante las autoridades, estas no tomaron cartas en el asunto y todo terminó con este intento de homicidio en el distrito de Villa María del Triunfo .

"Me dijo que si lo dejaba me iba a romper la pata, me amenazaba", contó la hermana de Cárdenas a América Noticias.

La Policía capturó a Quispe Inca , quien permanece detenido en la sede de la Dirincri, mientras se realizan las investigaciones correspondientes del caso.