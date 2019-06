Pareja denuncian a Municipalidad de Villa María del Triunfo por no registrar su matrimonio

Una pareja denunció a la Municipalidad de Villa María del Triunfo al enterarse -después de un año de casados- que las autoridades nunca registraron su matrimonio ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según detalló RPP.

Zoila Susana Huamani Yzaguirre y su esposo Julio Estefano García Carpio descubrieron este hecho cuando fueron a la sede del Reniec a renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Me entero de esto cuando a mi esposo se le caduca el DNI, en el Reniec nos dicen que no estábamos registrados como casados, entonces me voy a la municipalidad y el señor Daniel Rodríguez me dice que mis documentos no están y que me vuelva a casar”, declaró Zoila Huamani para "RPP".

Asimismo, detalló que se enteró que personal de limpieza habría botado varios documentos, entre ellos las actas matrimoniales.

“Yo lo llamé al señor José, quien me casó y él me dice que fue a la municipalidad, donde encuentra a un señor de limpieza botando las actas matrimoniales. Quiero que mis derechos se respeten, tengo un documento que me acredita, no me voy a volver a casar”, señaló.

-Municipalidad de VMT se pronuncia-

Tras lo sucedido, un representante de la Municipalidad de Villa María del Triunfo indicó que desconocen lo sucedido; sin embargo, informaron que el expediente matrimonial sí está en los archivos del municipio.

Asimismo, indicaron que en el caso particular de Zoila Huamani, “los testigos no llegaron a firmar la declaración jurada, la cual es un requisito indispensable que establece el Código Civil”.

"No entendemos por qué el servidor los casó, ya que la ceremonia se da con los testigos presentes y ellos deben firmar y venir antes de la ceremonia", señaló el representante para RPP.

Respecto a una solución, añadieron lo siguiente: “vamos a iniciar el proceso de reconstrucción de acuerdo a ley, terminando el procedimiento, si ella cumple con todo los requisitos que establece proceso, mandaremos el acta a el Reniec, para que inscriban el acta de matrimonio”.

Por último, explicaron que Zoila Huamani no tendría que realizar ningún pago, pues su expediente matrimonial sí se encuentra en la sede del municipio. “Lo que dijeron es que si ella tiene mucho problema, hay una opción del matrimonio comunitario, pero hay que esperar el resultado del proceso de reconstrucción”, finalizaron.