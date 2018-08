Tragedia en la colegio de Villa María de Triunfo . Un escolar, de 12 años, falleció ahogado en el interior de su centro educativo tras ingerir un budín durante el recreo, según información recogida por Panamericana.

“Él había comprado budín con chicha, estaba comiendo y luego se cayó sentado y de sentado se cayó para atrás y cómo que lo veíamos medio morado”, manifestó una alumna que presenció lo ocurrido.

De acuerdo a lo trascendido, en un primer momento, los compañeros de estudio del menor creyeron que se trataba de una broma o juego; sin embargo, al percatarse que el joven no se movía, tuvieron que recurrir al llamado de los profesores.

Las autoridades del colegio intentaron reanimar sin éxito al escolar; no obstante, los padres de familia señalaron que la atención no fue la adecuada, pues no consideraron que había una posta médica cerca.

Finalmente, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue, donde se realizarán las investigaciones correspondientes del caso para determinar las causas de su muerte.