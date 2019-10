De terror. Una mujer quedó gravemente herida luego que un toro saltó hacia la tribuna donde se encontraba durante una corrida organizada por una organización de ganaderos en el Yawar Plaza Mamara de Villa María del Triunfo.

El gigantesco animal, descontrolado ante tanto maltrato, intentaba escapar de sus atacantes, y el público corría despavorido para evitar recibir una cornada.

La mujer no logró salir del lugar a tiempo y finalmente, recibió la peor parte. Su estado de salud es reservado y todavía se encuentra recibiendo los cuidados médicos necesarios.

El público aseguró que no es la primera vez que sucede este hecho y denunció que esto se debe a que no existe una separación adecuada entre la arena y las tribunas. Por su parte, de acuerdo con América TV, los organizadores no quisieron dar su versión sobre lo ocurrido.