Un grupo de mototaxistas del gremio ’18 de Abril' protestó en el frontis de la Municipalidad de Villa María del Triunfo por el monto excesivo de papeletas que van desde el 5% al 15% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este año equivale a S/4,200, según el informe del programa ‘Al estilo de Juliana’.

“Queremos que nos escuchen, que no haya abuso, queremos diálogo”, indicó uno de los mototaxistas al medio. “En una papeleta me ponen tres multas, 12%, 5%, 5% de la UIT y esas multas son de chaleco [por mal uso o ausencia], pero me lo ponen por [consumo de] alcohol”, detalló otro denunciante.

Ante esto, la gerente municipal de Villa María del Triunfo, Eileen Laos, indicó que se trata de mototaxistas informales y que son multados bajo una ordenanza por parte del municipio.

Además, sobre las presuntas denuncias de agresión por parte de los fiscalizadores hacia los mototaxistas, la funcionaria precisó que los agredidos son ellos por parte de los conductores de las motos.

“Estas motos son informales, ellos andan sin brevetes, sin SOAT, sin tarjeta de propiedad. A los formales no les imponemos multas mayores del 5% de la UIT. En ninguno de los casos. A la municipalidad no le ha llegado ninguna denuncia, la denuncia es por parte de nosotros porque ellos tiran piedras, se meten a la fuerza al depósito municipal”, declaró Eileen Laos al citado medio.