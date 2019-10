Un hombre salvó de morir luego que un camión de placa F1J-780 impactara contra su vivienda, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. El hecho ocurrió este miércoles, aproximadamente a las 4:50 p.m., según informó ATV+.

De acuerdo con el citado medio, el propietario del inmueble se encontraba descansando en la sala, cuando escuchó el impacto del transporte pesado contra su vivienda. La puerta principal del inmueble quedó bloqueada.

“Según mis vecinos me dicen que al chofer se le vació los frenos y este se bajó, dejando al camión solo. Ha impactado contra los postes y contra mi vivienda”, señaló el propietario.

Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el propietario de este camión sería Rodolfo Mendoza de la Cruz, quien viviría muy cerca del lugar y se dedicaría a la repartición de huevos.

“Con la dueña me he encontrado en la esquina y luego de esto han traído la grúa. Me han dicho que me lo van a reparar, pero solo es de boca nada más, vamos a ver si cumplen… Queremos que nos reparen los daños de mi domicilio”, comentó la persona afectada.

En estos momentos, los vecinos y la familia afectada no tienen luz, debido a que el camión destruyó los cables de los postes de energía eléctrica. Personal de Luz del Sur se encuentra en el lugar para solucionar el incidente.

Vale precisar que, el chofer y copiloto del camión fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes, según detalló ATV+.