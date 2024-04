Este martes se graduaron los primeros 13 jóvenes beneficiados con el programa “Creciendo con Vainsa” que les ha permitido aprender y capacitarse de manera gratuita en el oficio de la gasfitería.

Este programa se enmarca en el compromiso social de Vainsa en favor de la educación de las nuevas generaciones, y es posible gracias a la alianza que existe entre la empresa y la Asociación de las Bienaventuranzas que dirige el Padre Omar Sánchez en La Tablada de Lurín.

“Para nosotros es la culminación del primer ciclo de un proyecto muy ambiocioso, que es capacitar a jóvenes y adultos, hombres y mujeres, en el oficio de la Gasfitería. Cuando esto era un proyecto y lo conversamos con el padre Omar, dijo ‘vamos a hacer una aula interactiva’. Acá la gente no aprende con una pizaara o un Power Point, aprenden haciendo, y además aprendiendo un oficio que significa saneamiento y saneamiento es igual a salud. Y por tanto, despues de esta primera promoción, queremos seguir y sacar en los siguientes 4 meses, 30 nuevo graduados para que salgan a trabajar con un oficio en el sector construcción o mantenimiento en hogares y eso les permitirá salir de la pobreza”, dijo Leandro Mariátegui CEO de Vainsa, a Perú21.

Al culminar el programa, todos los alumnos recibieron una cerficado de Vainsa que los avala en el mercado. Y como una manera de incentivar el esfuerzo y premiar a los mejores alumnos, Vainsa le entregó un contrato de trabajo por un año a Sebastían Montaño Quispe (21), quien quedó en el primer puesto del grupo. “La verdad fue bastante inesperado, no pensaba quedar en primer lugar, a lo mucho tercero, pero me siento muy feliz porque desde que empecé el curso no tenía conocimiento de gasfitería y poco a me fue gustando bastante. Me hizo mucha ilusión trabajar con Vainsa, aprender más de la gasfitería, especializarme más y con esta oportunidad de empleo, espero aprovecharlo al máximo y seguir aprendiendo. Ahora ir a casa y contarles a mis padres la buena noticia”, contó al este diario.

Por parte de la Asociación de las Bienaventuranzas, sostuvieron que la mejor manera de darle una oportunidad de salir adelante a las personas es brindarles un oficio de gran demanda en el mercado que les permita ganarse un sustento.





