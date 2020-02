A un día de cumplirse tres semanas de la tragedia de Villa El Salvador –en la que murieron 27 personas–, un grupo de damnificados fueron recibidos, en Palacio de Gobierno, por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el Consejo de Ministros.

Tras dos horas de reunión –en la que se escucharon los pedidos y el doloroso testimonio de los deudos–, acordaron nombrar dos voceros: uno por parte de los damnificados y otro del Gobierno.

“Esta reunión tiene que servir para analizar qué se ha avanzado, pero lo más importante es qué cosa falta por hacer”, dijo el mandatario, y agregó: “Aún no se ha atendido todo lo que debió hacerse”.

Vizcarra afirmó que irá en dos semanas a la zona de la tragedia para constatar lo que se haya avanzado. Se solidarizó con las familias y se comprometió a corregir y mejorar la actuación del Estado.

Sobre esta reunión, Ronald Tipismana, representante de los damnificados, dijo que fue positiva. Sostuvo que el representante del Gobierno estará en el lugar, escuchando el clamor de los afectados.

Indicó que la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, ha comprometido asistencia médica y psicológica para los sobrevivientes, hay algunos que aún sienten los efectos del gas licuado de petróleo.

Sobre una posible reubicación, informó que eso se vería la próxima semana, porque hay gente que no tiene dónde vivir. Precisó que son 42 viviendas afectadas, en las que residen entre cuatro y siete familias.

NO HAY RESPONSABLE

Mientras un grupo de damnificados estaba dentro de Palacio, otro grupo protestaba fuera de él. Allí se encontraba Javier García, quien pedía el traslado de su hermana Elizabeth García –internada en el hospital Hipólito Unanue– al extranjero, para que se recupere de las quemaduras.

También se encontraba Jorge Ambrosio, quien ha perdido a cuatro familiares. “Estamos abandonados. Hasta ahora no hay responsables por este hecho. No hay ni un detenido. No queremos que esto quede impune”, expresó.

Solicitó apoyo para su sobrino, que está internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y para todos los heridos.

SABÍA QUE:

-El 23 de enero se produjo la deflagración de gas, en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar, que era transportado por un camión cisterna.

-El 30 de enero, la zona se declaró en emergencia. Por este hecho, Daniel Schmerler, presidente de Osinergmin, renunció a su cargo.