La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Inspectoría General de dicha institución investiga el caso de policías acusados de una presunta extorsión a la ciudadana Jennifer Villena Vásquez. La mujer denunció que los agentes de la Depincri de Villa El Salvador le habrían solicitado S/ 20.000, según informó RPP Noticias.

Villena Vásquez contó que los agentes involucrados se habrían enterado de que iba a cobrar una indemnización del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), porque fue víctima de violación cuando acudió a una vivienda del que fue su agresor, como parte de su labor como empadronadora durante el Censo Nacional 2017.

Indicó que la tarde del 10 de agosto del presente año, ella trasladaba una maleta por encargo de su hermano menor, pero fue interceptada y trasladada hasta la cochera de la Depincri de Villa El Salvador. Dijo que luego la llevaron al segundo nivel de la sede policial, y le solicitaron el dinero a cambio de no levantar cargos en su contra.

“Subo a una moto, llevo la maleta y en eso un carro negro con lunas polarizadas me hace bajar y me mete a la fuerza al auto […] Luego me subieron al segundo piso de la Depincri”, relató la mujer.

“Ellos tenían la información de que yo había cobrado una indemnización del INEI. Ellos piensan que tenía este dinero. Ellos decían que, si no les daba me iban a sembrar droga, que había droga ahí [en la maleta]. Me dijeron ‘nosotros sabemos que has cobrado de la indemnización del INEI, necesitamos que nos des 20 mil soles para soltarte’”, narró.

Jennifer Villena Vásquez logró reunir S/ 2.300 que habría entregado en la sede policial de VES. “Ese día por medio de un amigo hemos estado consiguiendo por lo menos S/ 2.300. Con eso me dejaron libre, pero siguen pidiéndome dinero y no puedo estar tranquila”, añadió.

Ella dijo que su hermano Fhael Lucio Villena Vásquez podría haber actuado en complicidad con los policías.

Policía Nacional responde

El coronel PNP Francisco Naquira, jefe de la División Desconcentrada de Investigación Criminal (Dirincri), confirmó que la mujer fue intervenida por los agentes policiales el 10 de agosto, junto a su hermano y otro hombre identificado como Jonathan Nelson Llerena Gómez porque se “tuvo conocimiento que estaban involucrados en acciones ilícitas”.

“[...] Y al no constatarse la evidencia de alguna vinculación con algún tipo de delito y al no contar con documentación al momento de la intervención, fueron conducidos a la dependencia para ser identificados”, dijo para RPP Noticias.

No obstante, el jefe policial explicó que, según el reporte inicial de Inspectoría, no hubo contacto telefónico de parte de los policías con la denunciante, tras la intervención. El superior Arturo Pastor Vargas y el brigadier Luis Barona son dos de los agentes implicados en el caso.

“Inspectoría General está llevando a cabo las investigaciones. De detectarse que estas conductas que están al margen de la ley van a sancionar de manera drástica […] de establecerse el hecho, se va a obrar conforme la norma establece, que es la separación inmediata del personal policial, independientemente de denunciar al Ministerio Público por el ilícito que se habría cometido”, refirió.

También pidió a Jennifer Villena que se acerque a la Inspectoría General de la PNP para que brinde más información para la indagación. Aseguró que se brindarán las garantías. Añadió que los policías involucrados niegan las acusaciones.