Los hermanos Saúl Simón y Miller Javier Azaña Lucio fueron detenidos por la Policía Nacional en su vivienda en Villa El Salvador, donde se dedicaban a vender droga. Durante el operativo policial, la madre de los delincuentes salió en su defensa y enfrentó a los efectivos que llegaron al domicilio allanado.

De acuerdo a información de ATV, los estupefacientes se comercializaban en la puerta del inmueble. Los sujetos, tras ser reducidos por los agentes, pidieron ayuda a su madre.

“¿Por qué me agarras? Si yo no he hecho nada. ¡Mamá! ¡Ayúdame, mamá!”, gritaba uno de ellos.

Por su parte, la señora exigía a los policías un permiso para allanar su casa.

“En mi casa, no. Necesitan un permiso. ¡Afuera!", vociferaba la madre de los Azaña Lucio.

La detención de los microcomercializadores, quienes fueron trasladados a la Depincri del distrito, se hizo gracias a un trabajo de vigilancia de agentes del Grupo Terna.

Pese a que Miller se negó a confesar ante las autoridades, su hermano menor lo delató y terminó admitiendo el delito.

Tras inspeccionar todo el inmueble, los efectivos encontraron más de 1200 ketes de pasta básica de cocaína y 150 soles.

