No tenían permiso para dictar clases. Además, uno de ellos carecía de código modular. Es por esta razón que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) clausuró temporalmente ayer tres establecimientos educativos particulares informales de Villa El Salvador.

Estas son las instituciones Dulce Despertar y New School, las mismas que carecían de autorización para el dictado de clases en los niveles de inicial y primaria. También figura el local denominado Pasitos Seguros, que no solo atendía a niños de inicial sin permiso, sino que también empleaba el código modular del colegio particular Daniel Alcides Carrión.

“Estamos comprometidos a acabar con este tipo de establecimiento que lo único que hace es estafar. Estos tienen un alto nivel de informalidad”, dijo a Perú21 Killa Miranda Troncos, jefa de la DRELM.

Miranda sostuvo que se tiene que cumplir con los procedimientos respectivos para determinar si estos locales serán cerrados de manera definitiva. Indicó que estos operativos continuarán.

TENGA EN CUENTA

* Killa Miranda, jefa de la DRELM, recomendó a los padres que consulten al aplicativo Identicole antes de contratar los servicios de un plantel particular.

* Asimismo, dijo que se garantiza la reubicación de los alumnos afectados con el cierre de escuelas.