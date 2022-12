Un hombre de 64 años recibió una brutal golpiza tras pedir a un hombre mover su camioneta del frontis del edificio que resguardaba en Lince . El vigilante pide a las autoridades y a los ciudadanos a identificar al conductor del vehículo.

Iván Espinoza, de 64 años, pidió a un hombre mover su camioneta del frontis, debido a que está prohibido estacionarse en la zona de la cochera. Sin embargo, en una inesperada reacción, el sujeto salió de su vehículo y le propinó un puñete.

“Yo estaba adentro, veo que estaba estacionado buen rato, le saludo de buena forma y le digo que está prohibido y se molesta; se ve que es agresiva. No me voy a mover me dijo porque estoy en la vía pública”, detalló el adulto mayor a Buenos Días Perú.

Inmediatamente después, lo golpeó. Pese a dejarlo tendido en el suelo, el agresor le propinó dos patadas al adulto mayor, lo que lo dejó sin poder levantarse por sí solo. Algunos transeúntes llegaron en señal de solidaridad y encararon al agresor aún no identificado.

PLACA IDENTIFICADA

Debido a los registros, la camioneta blanca del sujeto tiene como placa BZL-135 y está a nombre de Edwin Ccanto Ccora, quien afirma que no es el chofer, sino el dueño del vehículo.