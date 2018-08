La Policía Nacional del Perú logró capturar en el distrito de La Victoria a un sujeto que fingió haber sido secuestrado para robar S/80 mil a su cuñado, dueño de una empresa, informó América TV

Todo inició el pasado 4 de agosto, cuando el comerciante Waldimar Huayllas Llacchuas recibió una llamada de su cuñado William Huamaní Alcca, comunicándole que había sido secuestrado. Luego fue contactado por personas desconocidas.

"Me decían que no de parte a la Policía y me amenazaban de muerte a mi, a mi esposa e hijo. Él es mi cuñado, porque confié en él lo dejé a cargo (de su negocio). Me fui de vacaciones y al regresar me topé con esto", señaló Waldimar Huaylas.

Tras unos días, William Huamaní Alcca fue supuestamente liberado por su captores, sin embargo desapareció 80 mil soles del negocio de Waldimar ubicado en el mercado Unicachi de Comas.

El comerciante recurrió a la Policía Nacional, quienes descubrieron la treta tramada por su cuñado, quien contrató a un taxista para llevar al dinero que había robado hasta una agencia en La Victoria, donde iba a ser enviado a Andahuaylas.

"No supo qué decir por qué motivo regresó a la tienda (tras ser secuestrado). Él regresó para sacar los candados y dejar la tienda sin candados. Lo que fue aprovechado por otro sujeto que lo contrató, logó ingresar y sustraer la suma de 80 mil 400 soles", expresó el coronel, Nicasio Zapata, jefe de la División de Secuestros de la Dirincri.

Las autoridades policiales detuvieron a William Huamaní y al taxita, identificado como Crisólogo Matute Alhuay. Ambos fueron trasladados a la Dirincri, donde enfrentarán los cargos de hurto agravado y falsedad genérica.