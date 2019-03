Presentan denuncia penal contra ex funcionarios ediles por presunta corrupción en Gamarra Los denunciados son el ex gerente de Administración y Finanzas, el ex gerente de Asesoría Jurídica, el ex subgerente de Logística, y un ex empleado de la Oficina de Control Patrimonial; todos ellos funcionarios de la gestión Elías Cuba Bautista, informaron.

La comuna de La Victoria informó que entre el año 2016 y 2018 dejó de percibir más de 140 mil soles por concepto del alquiler de dos inmuebles públicos (baños) ubicados en Gamarra. (Foto: Municipalidad de La Victoria)