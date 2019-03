George Forsyth señaló que Vanessa Terkes viajó a México por seguridad [VIDEO]

El alcalde La Victoria, George Forsyth , indicó que su esposa Vanessa Terkes viajó hace algunas semanas a México por medidas de seguridad, ante las constantes amenazas de muerte que ha recibido por los operativos en Gamarra.

“Sí (salió del país), pero no me van a quitar la alegría, más allá de las amenazas, somos muy optimistas. Lo mejor es que Vanessa no esté acá (por seguridad). Respecto a su familia, se están tomando medidas de protección”, señaló el alcalde para Canal N.

Por ahora, la actriz Vanessa Terkes se encuentra en México. Hace unos días compartió una fotografía en el interior de la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Como se recuerda, el pasado domingo George Forsyth indicó que aún sigue recibiendo amenazas de muerte; sin embargo, señaló que continuará luchando contra las mafias que acaparan el emporio comercial de Gamarra.

“Es lamentable recibir este tipo de amenazas. Son temas complicados, ya es un asunto policial. Me han pedido que por favor redoble el resguardo personal, en la casa, en los locales municipales, porque hay grupos que quieren atentar contra mi vida", comentó el alcalde a 'Cuarto Poder'.

Cabe mencionar que esta mañana el alcalde de La Victoria participó en la inauguración de la feria “De la chacra a la olla” de Agro Rural e invitó a todos los vecinos del distrito a asistir a la Plaza Manco Cápac, lugar donde se desarrolla el evento.