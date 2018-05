El último martes, David Elias Sánchez Castillo (47) desapareció a pocos metros de su centro de trabajo, en La Victoria . Según su hermana Nelly, pasadas las 3.00 p.m., él salió a dejar unos documentos a una tienda mecánica contigua a la suya, y no volvió más.



En su tienda dejó los papeles y el celular, por lo que —indica— resulta muy sospechoso. Vestía polo blanco, jeans y zapatillas marrones. De acuerdo a la descripción del parte policial, mide más de 1.72 m., es de contextura ancha y tez mestiza. Su domicilio se ubica en la manzana K 2, lote 30, en la urbanización El Álamo (II Etapa), en Comas .



"Desde hace tres días no sabemos nada. La policía no nos hace caso pese a nuestro llamado. Mi hermano está como un NN porque no tiene documentos, ni nada. Solo salió a dejar un encargo en la tienda de al frente y no volvió más. Eso es muy raro", manifiesta su familiar.



Si usted tiene alguna pista para dar con el paradero de David, puede comunicarse al 980737800. Este número está disponible durante todo el día y le pertenece a su hermana.