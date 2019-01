Ex emerretista señala que denuncia de George Forsyth es consecuencia de un "momento emotivo" [VIDEO]

Luego de haber sido liberado, Elmo Ramos Acosta se pronunció sobre las acusaciones del alcalde de La Victoria , George Forsyth, quien lo denunció por extorsión y amenaza de muerte.

En conversación con Reporte Semanal de Latina, Ramos Acosta resaltó que su detención fue producto de un "momento emotivo" del burgomaestre victoriano.

"No diría que soy acusado, sino he sido consecuencia de un motivo emotivo del alcalde George Forsyth. No tengo ningún despropósito con ese señor. No me conoce, no entiendo por qué ha hecho esas afirmaciones", señaló el hombre, quien tiene antecedentes por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Asimismo, el ex emerretista señaló que muchas denuncias en su contra se deben a falsos informes de autoridades de La Victoria.

"Si bien es cierto mi persona tiene acusaciones sin sustento, yo quiero poner en claro que en La Victoria han habido autoridades que usaban su investidura para dar falsos informes a la Policía de Inteligencia. Por esto, diversos dirigentes de Gamarra tenemos una serie de acusaciones", declaró.

INDIGNADO

Por su parte, George Forsyth se mostró contrariado por la liberación de Elmo Ramos Acosta e hizo público su preocupación por el posible regreso de las amenazas.

"La persona ya fue liberada. La verdad que ya estoy indignado como todo peruano. La Policía hace un esfuerzo enorme, captura a una persona y esa persona sale caminando a las 20 horas. Los victorianos nos sentíamos optimistas de que al final habían agarrado un delincuente temido en La Victoria y al día siguiente los sueltan", indicó a TV Perú.