Mujer denuncia que atacaron casa en La Victoria y destruyeron los mototaxis de su negocio 

La subgerenta de la empresa de transportes de servicio San Cosme S.A.C, Yolanda Córdoba, denunció que un grupo de personas atacaron su vivienda esta madrugada y destruyeron siete mototaxis. Dijo que se negó a pagar un cupo de S/ 5 diarios para circular por las calles de La Victoria.

Según RPP Noticias, la agraviada contó que se encontraba en su inmueble ubicado en la Av. Parque 12 de Octubre con sus nietos, cuando percató que alrededor de veinte personas atacaba su casa y mototaxis.

“Nos amenazan que tenemos que pagar cinco soles diarios sino van a ir contra mis hijos. Me amenazan de muerte. Ya no sé qué hacer. Comenzaron a meter palo por la ventana. Mis hijos y mis nietos se metieron para el cuarto, y yo lo hice también”, dijo la agraviada para RPP Noticias.

Córdoba Hinostroza dijo que es la tercera vez que atentan contra su empresa y los integrantes de su familia.

“Me siento desprotegida por parte de la Policía porque no hace nada con la denuncia. Esta denuncia pasó a Apolo, y dicen que me van a llamar. Es la tercera vez que me agreden de esta manera, y a cada momento a mis hijos los corretean con cuchillo”, agregó.

Johny César Ayllón Córdoba, hijo de la agraviada, señaló que viven atemorizados pese a una denuncia que avala los atentados de los que son víctimas. Además, precisó que cuentan con un permiso para que sus mototaxis puedan circular por La Victoria.

En declaraciones para América Noticias, Ayllón Córdova denunció que la familia Vargas Ochoa son los responsables de los ataques y el cobro de cupos en La Victoria.



-Familia acusada responde-

Una integrante de la familia Vargas Ochoa, que prefirió el anonimato, brindó declaraciones para Latina. Acusó a la familia de la empresaria Yolanda Córdoba de ser los que cobran cupos a grupo de mototaxistas.

“Ayer sí hemos venido a hacerles eso porque estamos cansados porque cada vez que los chicos están en la comisaría [familiares de la empresaria] salen y salen. Tengo videos que se ve a la mujer de uno de ellos con una pistola. Nosotros no trabajamos en moto. No nos interesa su dinero”, acotó.