Con la detención de ‘Los intocables ediles’, los familiares de Jhon Soplin Buitrón pidieron a la Policía que capturen a Alexander Quispe Peña, supuesto miembro de la banda criminal, acusado de asesinar al padre de familia y a su hija en noviembre del año pasado, en una calle de La Victoria .



“Yo lo considero a él (Alexander Quispe) el número uno, no al alcalde (de La Victoria), porque es él quien maquinea y lleva toda la banda al parque de La Victoria. No estoy tranquila, porque el señor está todavía prófugo”, relató Yovana Soplin, hermana de la víctima, para América Noticias.



Los deudos del fallecido señalaron que víctima y victimario trabajaban juntos en los parqueos del emporio comercial de Gamarra, donde el occiso era coordinador de cobros. Pero una rencilla del pasado habría alimentado el odio entre ambos.



Cuando Soplin Buitrón purgaba condena en el penal de Ancón por el delito de lesiones graves, se enteró de que su hermano Carlos fue asesinado a balazos. Al salir de la cárcel en 2015, buscó trabajo con el ahora prófugo Alexander Quispe.



En una de las tantas jornadas que compartieron juntos, el occiso lo culpóde lo sucedido y eso dio origen de la disputa, donde la venganza era el premio mayor.



Es así que el 20 de noviembre, cuando Jhon Soplin llevaba a sus hijos al colegio, un desconocido apareció detrás de él y le disparó ocho veces sin decirle nada, pese a que su pequeña de 2 años estaba en sus hombros. Ella también recibió un balazo, el cual acabó con su vida después de agonizar en un hospital.



“Mi hijita no puede quedar impune. No estoy bien, tengo tres hijos que sufren. Ellos me dicen 'mamá, ahora que lleven presa a esa persona por matar a mi papá'”, declaró la viuda de Soplin.



La Policía también sospecha que la muerte de Marco Monsalve Moreno, quien fue acribillado dentro de un carro, también es obra de esta banda criminal.

Incluso trataron de eliminar a Guillermo Saco Suárez, integrante del sindicato de trabajadores de la Municipalidad de La Victoria, pues habría encontrado algunas irregularidades durante el mandato de Elías Cuba. Él se salvó, pero es pieza clave para las investigaciones que vienen realizando los uniformados.

El negocio de parqueos es conocido en La Victoria y la familia sabe cómo funciona, pues los hermanos Soplin – Buitrón eran cobradores, pero lastimosamente hoy están muertos por culpa del hampa.