Aludiendo que estaba cansado por haber trabajado toda la tarde, el mototaxista Walter Huamán Crisóstomo (37) se defendió ante la Policía al ser acusado de intentar quemar a una vendedora ambulante con una bomba molotov en La Victoria. Agregó que él tenía un problema con uno de los hijos de la mujer.



“Estaba cansado por el trabajo. Yo tengo problemas con un hijo de la señora que me hincó en la barriga con un cuchillo, eso no me deja trabajar. Voy donde la señora y le pregunto por su hijo y ella me dice que no tiene hijos, me mandaba a otro lado”, declaró el intervenido.



Confesión de Walter Huamán. (Video: Difusión PNP)





Agregó también que la hija de María Salvio Gómez (43), a quien supuestamente cortejaba, era solo su amiga y descartó querer alguna relación con ella. “Ella (la hija) era mi amiga, nada más”, afirmó.



Cabe señalar que el acusado fue intervenido esta mañana por personal femenino de la comisaría de Apolo, cuando andaba en la búsqueda de pasajeros por el cruce de la avenida Aviación y el jirón Sucre, en La Victoria.



Traslado a la comisaría Apolo del detenido. (Video: Difusión PNP)