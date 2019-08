Cinco heridos deja choque de ómnibus contra un taxi en La Victoria [VIDEO]

Cinco personas quedaron atrapadas dentro de un taxi luego de que un bus del corredor verde impactara contra el vehículo menor, en la cuadra 11 del Jr. García Naranjo con Parinacocha. Ocurrió esta madrugada en el distrito de La Victoria.

Según narraron vecinos a Latina, el chofer del bus había estado manejando a excesiva velocidad y fuera de su ruta.

Personal de bomberos llegó hasta el lugar para socorrer a las víctimas, entre ellos dos menores de edad. Los heridos fueron trasladados al hospital Dos de Mayo.



“Ellos pasan a partir de las 11 o 12 embalados. Todas las noches manejan a esa velocidad. Gracias a Dios no hubo personas sentadas en la esquina sino estaríamos lamentando vidas”, comentó un vecino al citado medio.

Producto del fuerte impacto el taxi terminó empotrado en uno de los camiones que se encontraba estacionado en la calle.

Por su parte, el chofer identificado como Fidel Calle Patiño señaló que no conducía a excesiva velocidad. “Venía de llenar gas. (No he manejado a) excesiva velocidad porque estos carros están regulados”, argumentó.

Agentes policiales trasladaron al chofer a la comisaria de La Victoria para realizar las investigaciones correspondientes.