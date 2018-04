Hace menos de una semana la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria , fue escenario de un robo no muy convencional, el cual ha sido denominado como 'asalto tsunami'.

Según un reportaje de Punto Final, fueron barristas de Alianza Lima los que bajaron de autos y motocicletas aquella noche y causaron terror entre los transeúntes.

Ellos pertenecerían a 'Ataque Sur', una facción de la conocida barra 'Comando Sur' del conjunto blanquiazul.

Luego de conocerse los hechos, la Policía Nacional negó que se trate de una nueva modalidad de robo. El general Gastón Rodríguez, señaló que fue un hecho aislado por un tema de barras.

"El hecho de que unos barristas se pongan de acuerdo para ir de un barrio a otro no tiene que significar un tema de inseguridad. Es un tema que hay que controlar a través del empadronamiento de las barras, conversación, seguimiento e inteligencia previo a los partidos. Tampoco se puede seguir todo el tiempo a las barras", declaró en una entrevista con Perú21.

Rafael Arias Baldovino, reconocido líder de la barra de Alianza Lima, explicó a Latina que el ataque estuvo dirigido a barristas de Universitario de Deportes que habían intervenido una reunión aliancista días atrás en San Borja.

"No es una manera de robar porque no hemos ido a robar. Yo me imagino que así no se roba", explicó. Agregó que las agresiones estuvieron dirigidas, ya que si se observa con detenimiento, las 30 personas ignoraron a una pareja que también se encontraba al momento del asalto.