Ambulantes de la Av. Aviación se burlan y obstaculizan paso de camión de Bomberos | VIDEO

La falta de equipamiento no es el único problema que tienen los Bomberos a fin de poder ejecutar su trabajo de atender las emergencias de forma óptima. A la hora de un incendio o accidente, los hombres de rojo acuden al llamado; sin embargo, aún muchos ciudadanos no valoran esta labor.

Imágenes difundidas por Canal N muestran cuando una unidad de los Bomberos atraviesa por dificultades cuando transita por la avenida Aviación, en La Victoria.

Durante el trayecto se puede constatar que se les hace difícil llegar al punto de emergencia debido a la congestión vehicular y también a la falta de apoyo de las personas que encuentran en ese lugar.

Para los Bomberos hace falta cultura social, pues los ambulantes realizaron gestos de burla pese a que la sirena del camión se encontraba encendida.

Incluso se les solicitó apoyo para que pueda circular con rapidez el vehículo de la institución que iba a paso lento.

“Ese es el actuar de estos señores. Qué podemos hacer. Como Bomberos no tenemos la fuerza para poner el orden. Ahora nos están insultando pero no se escucha bien por el sonido de las sirenas. Como saben que estamos con la prensa no nos agreden sino nos hubieran tirado palos y piedras”, comentó un bombero para Canal N.