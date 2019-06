Alcalde Forsyth reaparece en Aviación: "Vamos a seguir recuperando los espacios públicos" [VIDEO]

El alcalde de La Victoria , George Forsyth , reapareció públicamente este martes con promesas de orden y formalización en la avenida Aviación luego del caos generado por la reubicación de vendedores.

El pasado lunes 17 de junio, la comuna limeña realizó un megaoperativo junto a la Policía Nacional del Perú , donde desalojó a todos los comerciantes ambulantes de las 13 primeras cuadras de la avenida Aviación.

Forsyth ahora aseguró a América Televisión que todas esas personas, que debieron abandonar sus puestos en plena calle, tendrán un trabajo seguro y formal. Según él, existen galerías en los alrededores que tienen espacios vacíos que no se aprovechan.

"Al comienzo todo cambio tiene un rechazo. Sabemos que generamos una incomodidad, pero estamos trabajando en ello. Dentro de poco tiempo, ya verán temas como el que trabajamos hoy: una reubicación de 500 ambulantes", dijo George Forsyth.

"Nosotros vamos a seguir recuperando los espacios públicos, que son de todos los peruanos. Entonces, nosotros ya vamos a entrar al Damero C eventualmente, pero cuando tengamos todos los puestos donde pueden trabajar. No estamos haciendo operativos donde no podemos llevar la solución. Vuelvo a decirlo, nosotros tenemos la solución y entregamos la solución. Recuerden, la gente quiere trabajar en la calle, pero no se puede, no está permitido. Entonces, donde nosotros atacamos es porque sí estamos ofreciendo los puestos para darles (a los ambulantes) la solución", confirmó a cámaras.

Por otro lado, la cabeza del municipio victoriano manifestó que tiene planes a futuro en la zona para brindarle orden. Por ahora, se han colocado 15 rejas desde la avenida Grau hasta México para impedir que ingresen vendedores ambulantes.

"El Damero C comprende de Aviación al Cerro San Cosme. Nosotros hemos recuperado solamente la avenida. El caos viene hace mucho tiempo a raíz del desalojo en La Parada. Nosotros haremos un proyecto más ambicioso. Por eso, el parque Migrante debe ser un mercado moderno y los puestos que estamos entregando son para los ambulantes que han estado en Aviación. Nosotros, cuando hemos entrado a La Victoria, hay un estimado de 35 mil ambulantes", concluyó.