"Víctima no gritó", la indignante excusa de fiscal peruano que dejó libre a violador [VIDEO]

Sandro Jorge Salinas Zevallos es el nombre del presunto abusador sexual que con engaños contactó a una menor de 15 años a través de Facebook, para luego violarla en un hotel del distrito de Puente Piedra.

Tras el hecho, el padre de la menor, que padece de retardo mental, hizo la denuncia y la Policía logró recopilar evidencia necesaria para dar con el pedófilo.

Pedófilo violador sigue libre (América Noticias)

La investigación policial recopiló una serie de mensajes que Salinas Zevallos le había mandado a la menor a través de cuatro diferentes cuentas de Facebook, y los videos de seguridad del hotel en donde abusó de ella.

Pero en un giro que puede llegar a indignar a cualquiera, la evidencia que presentó la Policía no fue suficiente para que el fiscal Oscar Enrique Temple Temple, de la Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, ordene la captura.

El fiscal argumentó que “no se concibe cómo es que la víctima no haya gritado, no haya pedido auxilio a las personas que atienden en el hotel”. Y con este argumento la denuncia penal en contra de Salinas Zevallos no procedió.

Ahora, Sandro Jorge Salinas Zevallos, quien cuenta con antecedentes por actos contra el pudor, sigue libre, mientras que una familia destrozada se mantiene exigiendo justicia.