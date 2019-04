Vicente Pastor: "Nunca la violé... ambos estábamos de acuerdo"

Perú21 tiene una posición consistente en la defensa de las mujeres . Por eso considera necesario poner mucha atención en cada caso: no siempre las cosas son como parecen. El futuro de una menor de edad y de un joven que recién ha cumplido 18 años está en juego. Mackenzie ha declarado acusando a Vicente. Sin embargo, él y sus padres presentan diversas evidencias a su favor. No deja de ser extraño el entusiasmo con el que ella le cuenta a su amiga que le practicó sexo oral a su supuesto violador .

Mackenzie te acusa de violación. ¿Tú la violaste?

Yo nunca la violé. Lo que pasó esa noche fue que tuvimos relaciones consensuales. Ambos estábamos de acuerdo.

¿Llegaron juntos? ¿Estuvieron juntos toda la fiesta?

No noté cuando ella llegó porque había unas 60 personas. Nadie la invitó, ella se coló. No me acuerdo exactamente, pero habremos estado juntos desde las 10:00 de la noche.

Ella dice que tú le diste una droga en un poco de pisco.

Eso es mentira. Ella me pidió algo para tomar, yo le dije que había unas botellas que estaban dando vueltas por toda la casa. Ella me pidió que le pase una y tomó del pico.

¿Los padres del amigo que cumplía años autorizaron tantas botellas de alcohol?

Había botellas de pisco, ron. No podría precisar qué más porque yo no estaba muy interesado en eso, pero después de que ella tomó de la botella, yo la devolví. Si cualquier otra persona hubiese tomado de esa misma botella, también habría terminado drogada.

Entonces, ¿por qué te acusa?

La verdad, no sé, solo puedo hacer suposiciones. Cuando estábamos teniendo relaciones en el cuarto, ella me pidió que no le diga a nadie y yo le prometí que no lo haría, pero cuando salí, les dije a unos amigos. Pensé que no le importaría porque ya se iba del país. Me quise disculpar, me arrepiento de haberlo contado.

Según tu relato, ustedes tuvieron dos encuentros. ¿Dónde fue el primero?

Primero entramos a un baño y algunos amigos nos vieron. Tuvimos relaciones, pero solo sexo oral y nos besamos. Después, salimos y buscamos un cuarto. En ningún momento la jalé. Hubiese sido difícil pelear contra ella porque tenía yeso.

¿Era un yeso o una férula?

Una férula. Esa semana había tenido un accidente jugando fútbol. Tenemos la radiografía de la fractura en la mano derecha, y yo soy diestro.

¿En el segundo encuentro adónde fueron?

Revisamos tres cuartos. Uno tenía la puerta cerrada; entonces entramos a la lavandería, pero pasaron las chicas que trabajan en la casa y nos movimos a otro cuarto. Después fuimos al cuarto donde dormían estas chicas, pero nos sacaron. Cuando volvimos a la fiesta, ella me pidió algo para tomar, ahí le pasé la botella de trago, tomó, la devolví a la mesa, y nos separamos.

¿Cómo se vuelven a juntar?

Estaba hablando con mis amigos mientras comía pizza. Ella se acercó y me dijo para regresar al cuarto que estaba con la puerta cerrada. Cuando volvimos, ya no tenía seguro. Yo no la obligué a ir, ella estaba sobria. Entramos al cuarto y me pidió que cierre la puerta con seguro y que apague las luces, luego sacó un condón de su cartera y me lo dio. Me dijo que era mejor porque era de Estados Unidos. Ahí fue cuando tuvimos relaciones.

¿Estaban conversando?

En todo momento estuvimos hablando de forma normal. Me preguntó a qué hora llamaba a su anfitriona para que la recogiera. Estuvo escribiendo chats en el cuarto después de que tuvimos sexo. La fiscal ha pedido estos chats a Mackenzie, pero ella no los ha entregado.

Ella dice que tú la obligaste porque estaba drogada y que luego la desvestiste.

Es mentira. Ella me ayudó a bajarme el pantalón porque se me hacía difícil. Ella se desvistió sola. Ni siquiera pude quitarme el polo por la férula.

Tras lo ocurrido, ¿has podido hablar con ella?

No. Al día siguiente me mandó una solicitud por Instagram, pero no la acepté porque pensé que me sacaría en cara lo que conté a mis amigos.

Tú tienes unos chats que Mackenzie sostuvo con una amiga suya. ¿Cómo los conseguiste?

Me los dio una de sus amigas del intercambio que estuvo en la fiesta y se dio cuenta de que está mintiendo. Mackenzie aceptó que esa conversación sucedió. Ella ha declarado que yo la violé oralmente, pero en ese chat admite que me hizo sexo oral voluntariamente.

¿Pensaste alguna vez que te iba a pasar algo así?

Jamás me lo imaginé. Cuando me lo contaron, no lo podía creer, porque era mentira. Yo quería estudiar alguna ingeniería en la universidad, pero ahora no estoy seguro de qué va a pasar con mi futuro. Siento que me han malogrado la vida.