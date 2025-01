El vicario regional del Opus Dei en el Perú Ángel Gómez-Hortigüela emitió un comunicado en el que pide perdón por no atender a la víctima en su momento y aclara que no existe registro de ningún proceso formal en contra del excardenal Juan Luis Cipriani, durante los años en los que estaba en el Opus Dei, y a los que se refiere un informe del diario español El País que señala un presunto abuso sexual de parte del religioso.

"Como vicario regional del Opus Dei en el Perú, me dirijo a ustedes a propósito de una noticia en que se recogen serias acusaciones contra el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima", redacta Ángel Gómez-Hortigüela.

"Pido perdón de todo corazón si no he sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada. En 2018, ante la solicitud de una entrevista con el denunciante, sabía que no podía interferir en una acusación formal ya iniciada ante la Santa Sede, que es la vía que corresponde cuando se trata de un cardenal", agrega.

"También les aclaro que no hay registro de ningún proceso formal durante los años en que, como sacerdote, el padre Juan Luis Cipriani estaba incardinado en el Opus Dei", puntualiza

Como se sabe, el exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, Juan Luis Cipriani, ha sido señalado por abuso sexual contra un menor en un informe publicado por el diario español El País.

La publicación revela que el Papa Francisco obligó a Cipriani a renunciar en 2019, imponiéndole severas sanciones que incluían el retiro de sus hábitos cardenalicios, la prohibición de realizar declaraciones públicas y su exclusión implícita de futuros cónclaves, aunque ya había superado el límite de edad para participar en ellos.

"Con la versión de los protocolos de la prelatura sobre abusos actualizada en 2020, hoy sería imposible que una denuncia quede sin registro. En esa época no se tenía la misma conciencia que hoy sobre los procedimientos más adecuados para acompañar a los implicados. En la actualidad, con el aprendizaje de todos en la Iglesia, cualquier denuncia tiene un itinerario claro y no podría quedar en el ámbito de las conversaciones privadas, con personas que hoy han fallecido y con otras no identificables", refiere el Opus Dei.

Al respecto, el propio Cipirani emitió una carta en la que rechaza categóricamente las acusaciones de abuso sexual reveladas por el diario español. Según el reporte, las denuncias están vinculadas a hechos supuestamente ocurridos en 1983 y que habrían sido presentados ante la Santa Sede en 2018.

Cipriani aseguró que "los hechos que describen son completamente falsos" y negó haber cometido abuso sexual "ni en 1983, ni antes, ni después". En su declaración, reveló detalles sobre el proceso interno al que fue sometido en la Iglesia. Según explicó, en agosto de 2018 fue informado de una denuncia en su contra que no se le entregó ni permitió conocer a detalle.

