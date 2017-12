Se acerca la celebración del Año Nuevo 2018 y muchos peruanos optan por realizar viajes al interior o exterior del país, y aprovechar unas merecidas vacaciones.

Por ello, en estas fechas el incremento de usuarios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es común. Ante este panorama Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal aéreo, recomienda a todos los pasajeros tomar las precauciones necesarias.

A continuación algunos tips para que no tengas inconvenientes a la hora de abordar tu vuelo.

• Llega al aeropuerto con la debida anticipación:

o Vuelos nacionales: 2 horas antes de la salida del vuelo.

o Vuelos internacionales: mínimo 3 horas antes de la salida de su vuelo.

• Siempre usa transporte confiable y taxis autorizados

o ¿Sabías que puedes ir hacia o desde al aeropuerto en bus? Los buses de Airport Express Lima podrán trasladarte desde y hacia el aeropuerto. Para mayor información, puedes ingresar AQUÍ.

• Nunca aceptes comprar pasajes de personas extrañas; en el aeropuerto existen módulos autorizados para venta de tickets aéreos.

• Ahorra tiempo usando el check-in electrónico.

• Revisa el número de puerta de embarque que corresponde a su vuelo.

• No lleves exceso de equipaje (peso y cantidad) para evitar demoras revisándolo.

• No portes objetos prohibidos en tu equipaje de mano. No se permite el ingreso de armas de fuego, réplicas, cuchillos, navajas, tijeras, hojas de bisturí, flechas, dardos, herramientas, bates y tacos, etc.

o Para mayor información, ingresa AQUÍ.

• Recuerda tener a la mano toda la documentación necesaria para el registro en el aeropuerto, lo que permitirá la fluidez en el procedimiento y evitar cualquier contratiempo.

• En caso de pérdida o problemas con tu pasaporte, puedes acercarse al módulo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que atenderá las 24 horas durante ese día. Ahí podrás obtener rápidamente un duplicado de este documento, previa presentación de tu ticket aéreo.