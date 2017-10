El último miércoles, una balacera se desató en el cruce de la Vía Expresa (de sur a norte) con Javier Prado, a la altura de la estación Canadá, y gracias al seguimiento de la Policía Nacional se pudo detener a los tres implicados.

Tras un intercambio de balas y una persecución se detuvo a Aníbal Astocondor Bernabé quien registra dos ingresos al penal en el 2005 y en el 2009 por robo agravado.

Durante el interrogatorio que salió a la luz en un reportaje de Panorama. Aníbal intentó defenderse diciendo que solo es raquetero (delincuente que roba en autos) y no un 'marca'.

"No te voy a decir que me voy a llegar un banco un negocio. Me meto una raqueta, me meto unas vueltitas. Pero no le meto cambistas, no le meto bancos, no le meto marca, no es mi rubro", dijo el hampón.

Al ser cuestionado por abrir fuego contra la policía y dejar un patrullero con seis impactos de bala, Astocondor solo atinó a decir: "Es que nadie quiere perder".

En la intervención también se logró la captura de Mike Amer Santana Aguirre, quien ya había estado en el penal San Jorge durante 10 años por robo agravado, y de Christian Jonathan Perez Huamancayo (29) quien recibió un impacto de bala en el pie.