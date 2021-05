La periodista Verónica Linares reveló, a través de las redes sociales, que dos sujetos la vienen acosando hace un tiempo, incluso uno de ellos llegó este miércoles hasta su casa, por lo que decidió no acudir a trabajar.

En su cuenta de Twitter, la conductora de Canal N detalló que el sujeto fue identificado como Winston Ezequiel Manrique Canales, quien registra otros episodios de acoso, desde el 2011, a periodistas como Juliana Oxenford, Maricarmen Sjoo, Patricia del Río, Jessica Tapia y Melissa Peschiera.

En su publicación, Verónica Linares indicó que ambos sujetos la han buscado en su centro de trabajo y tendrían “aparentes problemas mentales”. Remarcó que no desea denunciarlos, pues considera que su lugar no es la cárcel sino un centro de salud mental. Por ello, pidió ayuda para ubicar a sus familiares.

“Desde hace un tiempo 2 personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar. No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel sino un centro de salud mental. Por favor ayúdenme a encontrar a su familia”, expresó Linares en Twitter.

Ante esta situación, la periodista decidió no asistir a su centro de trabajo, donde debía conducir el programa N Portada, siendo reemplazada por su compañera Angélica Valdés.

Denuncia

El 2 de octubre de 2018, la periodista Marycarmen Sjoo contó que fue denunciada ante el Ministerio Público por su acosador, Winston Ezequiel Manrique Canales, por los presuntos delitos de secuestro y difamación.

Según contó, ella recibió una notificación en su domicilio para acudir a brindar su manifestación por la acusación del mencionado sujeto, a quien anteriormente denunció tres veces. Por ello, mostró su indignación, ya que consideró que el sujeto pretende pasar de acosador a víctima.

