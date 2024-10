Verónica Linares critica declaraciones del premier Adrianzén sobre protestas en Lima

Verónica Linares expresó su desacuerdo con las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien afirmó que en Lima "todo está en calma" a pesar de las manifestaciones que se iniciaron hoy jueves 10 de octubre

Como se recuerda, a estas protestas, inicialmente lideradas por gremios de transportistas, se sumaron comerciantes y emprendedores de Gamarra, quienes también sufren extorsiones.

Linares subrayó la urgencia de que el Gobierno atienda las demandas ciudadanas relacionadas con la inseguridad. “Le pedimos al ministro del Interior, Sr. Adrianzén, y a la presidenta que vean lo que realmente está ocurriendo. ¿Todo está en calma? Esta es la realidad que se vive”, señaló la periodista.

El premier afirmó en una entrevista que los manifestantes son en su mayoría informales y que están presentando múltiples reclamos. No obstante, Linares desmintió dicha versión, enfatizando que el único pedido claro de los manifestantes es más seguridad. "No hay pliego de reclamos, como afirma el Sr. Adrianzén, y tampoco solo los informales están participando. Todos los televidentes pueden ver que esto no es cierto", concluyó

Imagen

Por otro lado, Verónica Linares también se pronunció en su cuenta de Twitter, criticando las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, quien señaló que las protestas están politizadas y vinculadas a ONG’s.

La periodista cuestionó esta afirmación al escribir: "Adrianzén dice que la protesta está politizada y enumera ONGs. Habría que preguntar a chofer, cobrador, barbero, ambulante, ferretero, dueño de restaurante si saben qué son esas organizaciones".

Linares finalizó con un llamado a las autoridades: "Sería bueno que los ministros y la presidenta dejen un poco las redes y abran los ojos".

¿Qué dijo Gustavo Adrianzén?

En diálogo con Canal N, el jefe del Gabinete Ministerial subrayó que las unidades que han salido a trabajar han podido circular de manera tranquila.

“Estamos en condiciones de informar que toda la ciudad de Lima está en calma, no ha habido ningún acto de vandalismo, ni en contra del patrimonio. Las unidades que salieron a trabajar lo hicieron de manera tranquila”, sostuvo.

En esa línea, Adrianzén resaltó que los informales no han salido, que estaban exigiendo reconocimiento de rutas, anulación de papeletas, que llegaron al Ejecutivo en plan de chantaje, que no aceptaran.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!



VIDEO RECOMENDADO