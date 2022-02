Una adolescente que es una cantante de folclore fue víctima de la delincuencia a través de la modalidad de ‘la cascada’, en la avenida Metropolitana en Ate Vitarte. La agraviada sufrió el robo de su celular y su vestuario valorizado en casi S/2,000 que sería estrenado en un próximo concierto.

Como es público este tipo de robo consiste en que un delincuente deja caer un fajo con billetes supuestamente de forma accidental y sigue su camino apurado mientras un cómplice que finge ser un peatón siempre está detrás de la víctima.

El noticiero América Noticias, indicó que a la joven cantante le hicieron creer que una persona se encontró dinero y luego sería compartido con ella. “De pronto una señora se me cruza en mi delante, y hace como si recoge un gran monto de dinero. Luego me dice para repartirlo porque yo lo había visto” , contó.

Un video registrado con cámaras de seguridad muestra cuando un hombre entra en escena y se acerca a ellas reclamando el dinero encontrado. “La señora dice: ‘no, no nos hemos encontrada nada. Ella es mi familia, es mi prima’. Y el hombre dice: ‘si son familia intercámbiense las cosas’”, agregó la agraviada.

En ese momento, la cantante cayó en la trampa. Ella entregó su maleta donde estaba su costosa indumentaria y su celular, y recibió una cartera a cambio. “Veo porque me pesaba un lado, y era una piedra envuelta con trapos y ropa vieja. Me siento muy mal. No puedo dormir”, agregó.

Por su parte, su madre contó el esfuerzo que hizo con su hija para poder juntar el dinero a fin de confeccionar el vestuario. “Solo quiero el vestuario de mi hija. Eso es lo único con lo que quiero que me apoyen. Juntábamos de sol en sol para comprar ese vestuario”, dijo.

