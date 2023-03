En el combate contra la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, las medidas que ha implementado OSIPTEL por sí solas no son suficientes para resguardar la seguridad de la ciudadanía. Se necesita el ejercicio del control a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En tanto, sigue siendo común ver a ambulantes comercializar chips en incumplimiento de la normativa vigente, en zonas como el Mercado las Brisas (en Lima Este), el Mercado Unicachi (en Lima Norte), las inmediaciones de la RENIEC (Centro de Lima) y Las Malvinas (Lima Centro).

“Vemos cómo, con la venta callejera de chips (de telefonía móvil), la impunidad en las calles se mantiene y, mientras eso siga así, el robo de datos personales seguirá siendo un flagelo, porque ésta es la principal fuente del robo de esos datos. Por más sanciones que anuncie OSIPTEL, este escenario no cambiará mientras la desidia de los otros actores e informalidad se mantengan. Lo que necesitamos son medidas más efectivas, cuyo cumplimiento se garantice por parte de la autoridad, y un real compromiso de todos los operadores sin excepción de retirar a sus vendedores de la calle para dejar de poner a toda la ciudadanía en peligro”, afirmó Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación ELEGIR.

Contraseña única: ¿la verdadera solución?

El año pasado, Osiptel estableció que las empresas operadoras deben remitir una “contraseña única”, la cual será de uso obligatorio para diversos procesos. El más reciente, que se usará para diversos trámites del servicio móvil, será indispensable a partir del 31 de marzo de este año, como mecanismo adicional para contribuir con la reducción de estafas y suplantaciones de identidad.

Rafael Muente, presidente de Osiptel, detalló la semana pasada que hay más de 10 mil usuarios que no reconocen sus líneas o que aparecen en servicios que nunca han hecho, por lo cual exigió a las operadoras que los vendedores también validen su identidad a través de la verificación biométrica. Este paso, aunque bienintencionado, resulta fácilmente afectable por la misma suplantación de la que los usuarios de telefonía son presa.

Anteriormente, también se dispuso la obligatoriedad de esta contraseña para la contratación y reposición de chips móviles, de manera que se minimicen las actividades delictivas en las telecomunicaciones. No obstante, tales medidas no han sido efectivas y persiste la venta ambulatoria de chips en las calles de Lima.

De manera preventiva, Movistar realiza envíos de alertas tempranas ante una contratación o reposición de chips móviles, en cumplimiento con las disposiciones del Osiptel.

Operadoras deben detener venta callejera de chips

Incluso teniendo presente el aporte de este mecanismo, Zúñiga señala que es también primordial considerar cómo el riesgo de una captura ambulatoria de datos de identificación no se limita a las líneas telefónicas.

“Con la captura de tu huella, tu firma y tus datos, así no puedan sacar una línea más, para los delincuentes el cielo es el límite de la suplantación: contratos, préstamos, contactos no deseados, phishing en sus distintas modalidades hackeo de redes y otras cuentas digitales. En resumen: igual ya perdiste. Mejor dicho, ya perdimos. Y todo porque algunas operadoras parece que prefirieran ponernos en este gran riesgo con tal de no perder un alta de servicio”, indica.

Es por eso que, por más buenas y bienintencionadas que resulten las medidas del organismo supervisor, “ninguna medida será suficiente para la totalidad del problema mientras haya personas en la calle con dispositivos sin ninguna clase de supervisión ni seguridad capturando tus datos bajo pretexto de darte un chip”, indicó el presidente de ELEGIR.

Al consistir en que los ciudadanos expongan activamente sus datos personales y biométricos a potenciales delincuentes, la venta de chips callejeros de telefonía e internet se ha convertido en el punto vulnerable del sistema que los delincuentes informáticos vienen explotando para seguir robando fácilmente datos personales en puntos de venta informal.

Esta vulnerabilidad se ve acrecentada gracias a la impunidad alrededor de su venta: más allá de escasos decomisos de chips no se ven operativos en los stands de servicios técnicos en Las Malvinas. No se ven intervenciones a los lugares de expendio conocido de chips en medio de la calle. No se ve un real ejercicio de autoridad más allá de las multas. Tampoco se ven acciones de quienes podrían ponerle fin: las propias operadoras. Mientras esto no cambie, las medidas tomadas hasta la fecha seguirán siendo esfuerzos insuficientes.

Debido a la problemática mencionada, es necesario que el Ministerio del Interior, de manera proactiva, articule con Osiptel actuando frente a las empresas que incumplan con la prohibición de venta ambulatoria, a fin de evitar el riesgo para la seguridad de la ciudadanía. En paralelo, urge que las propias empresas de telecomunicaciones se plieguen al combate de este terreno fértil para la delincuencia que es la venta de chips de manera informal, suspendiéndolo de manera definitiva.

Teléfono.

Recomendaciones para evitar suplantación

Para evitar que roben tus huellas dactilares en centros informales, el experto en ciberseguridad Miguel Guerra León propone las siguientes medidas:

Evita dejar tus huellas en superficies que puedan ser utilizadas para clonarlas, como vidrios, espejos o pantallas táctiles . Se recomienda solicitar a la persona que hace el trámite que limpie el vidrio del lector biométrico para evitar que se almacene la información de tus huellas.

. Se recomienda solicitar a la persona que hace el trámite que limpie el vidrio del lector biométrico para evitar que se almacene la información de tus huellas. No compartas documentación, datos personales o, aún peor, fotos de tus huellas en redes sociales, ya que pueden ser utilizadas para crear copias. Es importante tener en cuenta que la información que se comparte en línea puede ser recolectada y utilizada por terceros sin nuestro conocimiento.

Es importante tener en cuenta que la información que se comparte en línea puede ser recolectada y utilizada por terceros sin nuestro conocimiento. Utiliza contraseñas seguras y diferentes en tus dispositivos móviles y perfiles de tus cuentas . Además de una clave de mínimo 12 caracteres con letras, mayúsculas, signos especiales, se recomienda el uso de aplicaciones para crear y gestionar contraseñas, como KeePass, que pueden generar contraseñas aleatorias y difíciles de adivinar.

. Además de una clave de mínimo 12 caracteres con letras, mayúsculas, signos especiales, se recomienda el uso de aplicaciones para crear y gestionar contraseñas, como KeePass, que pueden generar contraseñas aleatorias y difíciles de adivinar. Configura el bloqueo por contraseña y la opción de borrar datos después de varios intentos fallidos de desbloqueo. Para ello puedes usar la configuración de reconocimiento biométrico, patrón de seguridad o pin de acceso que viene en los distintos modelos celulares.

Para ello puedes usar la configuración de reconocimiento biométrico, patrón de seguridad o pin de acceso que viene en los distintos modelos celulares. Utiliza software de seguridad en tus dispositivos. Existen diversas aplicaciones en el mercado, como ESET Antivirus, Kaspersky Antivirus, que pueden ayudarte a proteger tus datos de ataques informáticos. Además, las operadoras móviles ofrecerán (según OSIPTEL) herramientas para crear contraseñas únicas y seguras, como “Mi Clave” de Movistar o “Contraseña Segura” de Claro, que te permiten generar contraseñas complejas y recordarlas de manera segura.