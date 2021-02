Una mujer de 43 años fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda de la zona de Pachacútec, ubicada en el distrito de Ventanilla, que era alquilada por su pareja. Ella había sido reportada como desaparecida el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, y los familiares de la víctima acusan a Marco Rodríguez Siccha como el principal sospechoso del presunto feminicidio.

El noticiero América Noticias informó que agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo de la víctima al lado de una zanja. En el lugar también hallaron un pico, una pala y rastros de que el cadáver había sido arrastrado.

“El día 14 de febrero mi mamá salió con su pareja, con el señor Marco Antonio Rodríguez Siccha. Se ha encontrado una zanja, seguro pensaba en enterrarla para luego fugarse”, señaló Jesica, la hija de la mujer asesinada.

La familiar de la víctima contó que, pese a que su madre fue reportada como desaparecida el último domingo ante las autoridades, solo desde esa fecha les contestaba por mensajes a través del celular. “Escribía ‘ya voy a la casa’, ‘espérame, no me llames’. Al ver que nos respondía así empezamos a sospechar porque ella no escribe así porque había muchas fallas ortográficas”, dijo.

El matinal indicó que la mujer fue apuñalada. La dueña del inmueble, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, contó que Marco Antonio Rodríguez había alquilado la vivienda hace una semana.

“Tenía más de un año de relación. Mi mamá nos decía que era celoso. Le miraba el celular y que iba a terminar con él”, agregó Jesica. Hasta el momento se desconoce el paradero de Rodríguez Siccha.

