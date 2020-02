Un hombre perdió la vida tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la Av. Néstor Gambeta a la altura del Km 7.45, en el distrito de Ventanilla , región Callao. El accidente se reportó este domingo a las 2:26 a.m., según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

De acuerdo a América Noticias, la víctima identificada como Christian Benigno Malpaso León, de 33 años, cruzó la vía sin usar un puente peatonal, ubicado a pocos metros. Su imprudencia habría ocasionado el accidente que acabó con su vida.

Según manifestó el chófer del auto de placa BNV-525, Christian Barrientos Carrión, a 90 Matinal, todo se habría tratado de una irresponsabilidad por parte de la víctima. "No usó el puente peatonal y se me cruzó”, indicó. El matinal comprobó que no hay iluminación en la zona.

La policía trasladó a Christian Barrientos a la comisaría de Oquendo para las diligencias del caso, mientras que el cadáver de Benigno Malpaso fue llevado a la morgue de Lima.

Ventanilla: hombre murió tras ser atropellado en la Av. Néstor Gambeta. (Video: América Noticias)