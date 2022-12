Nuevamente, la irresponsabilidad y la informalidad cobran vidas de inocentes. Esta madrugada, una explosión en un almacén clandestino de pirotécnicos en Pachacútec, Ventanilla dejó dos muertos y más de 10 heridos.

El trágico hecho se produjo a las 4:40 de la madrugada en el inmueble ubicado en el cruce de la avenida 225 con la calle Huaynacápac. Una gran explosión destruyó ventanas de decenas de viviendas cercanas y despertó a todos los vecinos.

A los pocos minutos llegaron cuatro unidades de los bomberos para apagar las llamas del incendio. Ellos informaron que como producto de la deflagración, dos personas perdieron la vida y hay más de 10 heridos. Dos de ellos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, con quemaduras graves, luchando por su vida.

🚨 TRAGEDIA EN VENTANILLA



Video capta preciso momento de explosión en almacén de pirotécnicos en Ventanilla que deja un muerto y más de 40 casas afectadas. pic.twitter.com/EGmiArjFAX — Marca Poder (@PoderMarca) December 28, 2022

CASAS DESTRUIDAS

La explosión destruyó por completo una vivienda y afectó a más de 40 casas, también a un colegio que estaba a pocos metros. Ahora, todas esas familias se han quedado en la calle y han perdido hasta su ropa a solo tres días de Año Nuevo.

En diálogo con el programa Arriba mi Gente, de Latina, Maggley Valdez Becerra, propietaria del inmueble destruido, indicó que ella, sus tres hijos y su esposo estaban durmiendo cuando los despertó el estruendo.

“Se escuchó como un terremoto. Todo se vino hacia mi hija de 10 meses y hacia mí. Mi casa comenzó a incendiarse, estaba con fuego y mi esposo se metió a rescatar a mis hijos”, contó.

“Mi hijo se cortó la frente y ya le cosieron. Ahora está dopado porque tuvo un trauma muy fuerte. No sabíamos que guardaban pirotécnicos, recién hace tres días nos enteramos y queríamos mudarnos”, dijo entre lágrimas.

“Lo he perdido todo. Tenía una máquina de coser y un pequeño taller donde trabajaba. Quisiera que el alcalde me ayude porque no tengo dónde vivir y tengo tres hijos”, detalló.

Además, brindó un número de Yape (919616870) para que las personas puedan ayudarla a volver a empezar.

VIDEO RECOMENDADO:

La presidenta declaró el Estado de Emergencia en las regiones donde se agudizaron las protestas que han dejado tres fallecidos. Manifestantes atacan a la Policía Nacional y violencia no se detiene.