División de Investigación de Homicidios captura a avezado sicario en Ventanilla

“Nos vamos a encontrar allá (en Paramonga). Papá, mamá, hijo, con quién estés, igual te voy a volar la cabeza. A mi llega si matan a mi familia. Por si acaso he perdido a mi hijo, he perdido a mi mujer. Para mí la vida no vale nada”. Así de violento se presentaba el presunto sicario David Jara Quevedo ante sus enemigos, quien se grababa mostrando varias armas de fuego para sembrar el terror.

Este criminal fue capturado la noche del viernes en la zona de Pachacútec, en Ventanilla, por agentes de la División de Investigación de Homicidios. La Policía recuperó una pistola marca Glock, abastecida con 14 cartuchos, que Jara Quevedo lanzó al jardín de una vivienda antes de ser detenido.

Este era buscado porque el pasado 19 de mayo atacó a balazos a ocho integrantes de una familia que se trasladaban en dos mototaxis en la vía Cañaveral, en la zona Boca de Río Paramonga, en Barranca. Durante el tiroteo murió la madre de familia Norma Isabel Fructuoso Chico (47) y resultaron heridos sus sobrinos de iniciales M. V. M. (17) y X. G. C. (15).

David Jara fue capturado en la zona de Pachacútec, en Ventanilla. (Captura)

El detenido Deivi Jara presenta varias denuncias policiales por diferentes delitos como robo agravado y lesiones. Así también, los detectives cuentan con videos, audios y fotos de este que lo relacionan en actos delictivos perpetrados en Barranca, Pativilca, Paramonga y otros lugares del norte chico.

En el celular del sicario, los policías encontraron varios videos grabados por él en los que se le ve enviando amenazas de muerte contra sus enemigos.