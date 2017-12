Un grupo de venezolanos realizó una emotiva campaña en Jirón de la Unión (Cercado de Lima) cuando, con carteles en manos, pidieron a los transeúntes regalarle los abrazos que sus seres queridos no podrán darles en esta Navidad .

"Regálame ese abrazo que mi hija no me podrá dar", "no me rechaces ponte en mi lugar #SomosHermanosNoEnemigos", "esta Navidad la pasaré sin mis papás regalame el abrazo que ellos no me podrán dar", se leen en los carteles que sujetan los inmigrantes.

Para nadie es un secreto la situación actual que viven muchos venezolanos que fueron obligados a partir a otros países para escapar de la crisis que está pasando Venezuela con el fin de buscar un futuro mejor para su familia.

Esta Navidad será muy especial para venezolanos. (Pablo Vilcachahua)

Sin embargo, esta decisión ha logrado separarlos de sus personas queridas y los peruanos no fueron indiferentes, pues muchos le dieron ese fuerte abrazo que los llena de esperanza.