Venezolanos en Perú afectados por el terremoto en su país| VIDEO

La tarde de este martes, un terremoto de magnitud 6.3 sacudió gran parte de Venezuela. El ministro del interior del mencionado país, Néstor Revero, señaló que hasta el momento no se ha registrado víctimas mortales, sin embargo, venezolanos que radican en Perú se encuentran totalmente alarmados por lo sucedido.

Al estar tan lejos de sus familias, algunos de ellos en entrevista para RPP indicaron que han tratado de comunicarse con sus allegados. “Hemos tenido contacto con nuestra familia en Caracas, Valencia, Portuguesa, Barina y están bien”, señaló un ciudadano venezolano.

“Se sintió fuerte, el tiempo de duración, pero todo bien. Pasaron un gran susto”, señaló otro ciudadano. “Mi familia se encuentra en Valencia, sintieron las fuertes réplicas y raíz de esto se han caído las señales de teléfonos y algunos de servicios televisivos. Por ahora todo bien”, comentó.

Mientras que otros aún se encuentran alarmados pues indicaron que sus familiares radican en Caracas y debido a la caída de señal telefónica, aún no se pueden comunicar.

“Mi familia es de Caracas y solo me he podido comunicar con amistades, con mi familia no debido a que la señal se cayó por completo. Espero que estén bien”, indicó.

Según Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), este movimiento telúrico tuvo como epicentro a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Yaguaraparo, ubicada en la península de Paria, en el estado Sucre, en la región nororiental de Venezuela.

Este fuerte movimiento telúrico también se sintió en países como Colombia, Granda y Trinidad y Tobago.