Ante un nuevo delito macabro perpetrado por ciudadanos venezolanos que ha conmocionado a nuestra sociedad, Óscar Pérez salió al frente a defender a sus compatriotas de bien. El presidente de la ONG 'Unión venezolana’ fue consultado sobre el caso de los descuartizados en San Martín de Porres.

La periodista Milagros Leiva lo recibió en su programa matutino por ATV. “Hay mucha maldad, mucha alevosía... ¿Por qué Fiori se ha convertido en este núcleo venezolano de la perdición, del hartazgo? Los vecinos están molestos”, le indicó Leiva a Pérez.

“Te digo que veo esto y te juro que tengo que contener las lágrimas. Me frustra todo esto. Tengo que pedir perdón porque me indigna esto. Me indigna porque están pagando los platos rotos la inmensa mayoría de los venezolanos que son gente de bien”, comentó Óscar Pérez con la voz entrecortada. Luego reprochó el mal comportamiento de algunos compatriotas suyos.

“Tal vez estas lágrimas son de pundonor, son de vergüenza, es de sentir frustración frente al hecho de ver tanta gente actuando de manera decorosa, honesta, decente. De ver a tantos hombres y mujeres que han escapado del país por la grave situación que está atravesando Venezuela y llegar acá...”, narró mientras daba pequeñas pausas y secaba sus ojos.

“Sé que la inmensa mayoría de mis hermanos venezolanos salen en busca de oportunidades. No es posible que estos miserables mal pongan (sic) a la inmensa mayoría de nosotros que hemos llegado a este país para hacer las cosas bien. Me llena de muchos sentimientos encontrados; porque, así como están estos pocos malos venezolanos en San Martín de Porres, también tenemos a mas de 500 médicos venezolanos que viven en el distrito que pueden ayudar al Estado peruano donde sea necesario”, agregó.

Y finalizó: “Me indigna que estos depredadores sociales lleguen al Perú, en primer lugar, burlándose de la solidaridad, de la nobleza de este pueblo que nos ha recibido con los brazos abiertos. Pero también, que pasen por encima de los sueños de miles de venezolanos que lo que quieren es hacer las cosas bien”.