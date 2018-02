La ciudadana venezolana Ana Bravo denunció haber sido víctima de discriminación en el hospital Cayetano Heredia , ubicado en San Martín de Porres , cuando no la quisieron atender luego de haber perdido a su bebé a las 9 semanas de gestación, por " no tener los papeles".

"Tengo 12 semanas de embarazo, pero él (mi bebé) murió a las 9 semanas, llevo 3 semanas con el bebé muerto adentro. No me atendieron porque no soy peruana, porque no tengo los papeles. (La médico me dijo) que quién me mandó a embarazarme y quién me mandó a abortar".



Según comentó, la médica le habría dicho que "el venezolano para ella, vino para acá a quitarle la comida al peruano y a quitarle su trabajo". Además señaló que no recibió alimentos durante varios días dado que le indicaron que en cualquier momento ingresaría al quirófano.

La operación de legrado fue realizada posteriormente. Ana Bravo ya recibió las disculpas de la médica que la atendió debido al maltrato del que fue víctima.