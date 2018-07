Un sujeto que se dedicaba a vender drogas por delivery fue detenido por efectivos policiales en el distrito de Jesús María . Este micro comerciante, a pesar de la venta, intentó sobornar a los agentes para que lo dejen en libertad.

Este vendedor identificado como Miguel Ángel Malla Soto , alias ‘Peluca’ , trató de diversas maneras persuadir a la policía para que no lo lleven a la comisaría del sector con el pago de mil soles.

“¿Pero cómo es? Que me digan nomás ¿Para qué vamos a decir si vendo o no vendo? Si me voy preso, me voy preso, pero si se puede hacer algo bonito, bacán... ¿Una luca?”, indicaba Miguel Malla .

El micro comercializador, Malla Soto , deberá responder por el presunto delito contra la salud pública y también por pretender sobornar a la autoridad, un delito que se sanciona con un máximo de 8 años de cárcel.