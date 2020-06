Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), a la fecha han fallecido en el país 19 niños víctimas del COVID-19. La mayoría de ellos lo hizo en un hospital, y el resto en su domicilio.

Seis de los 19 fallecieron en Lima, cinco en Piura y dos en Ucayali. En San Martín, Ica, Loreto, Tumbes, Arequipa y La Libertad falleció un niño, respectivamente.

El Minsa clasifica a los de 0 a 9 años como niños. En adolescentes (10 a 19 años) también se han producido muertes, aunque en menor medida, en total cinco.

El virus está en la calle; es por eso que si quiere usar la autorización del Gobierno para dar una vuelta con un menor de 14 años, debe tener en cuenta la lista de distritos del país con alto riesgo de transmisión del coronavirus.

En 19 distritos capitalinos y diez regiones, los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años no podrán salir a dar el paseo diario decretado por el presidente Martín Vizcarra. Tampoco podrán salir en algunos distritos de alto riesgo de regiones donde el coronavirus aún no ha escalado.

Esta información fue actualizada por el Minsa debido a que, en esos distritos, la salida de los niños puede incrementar el riesgo de infección y transmisión de la enfermedad en su entorno familiar, incluyendo adultos mayores y personas con comorbilidad.

Cuidado con los niños.

RECOMENDACIÓN MÉDICA

La pediatra Melissa Ochoa, de la clínica Ricardo Palma, recomienda que antes de iniciar con las salidas, primero hay que preparar a los niños con indicaciones y explicarles sobre la pandemia.

“Los niños están expuestos a contagiarse de otras enfermedades virales, como alergias por el cambio de estación, infecciones respiratorias, fiebre y resfríos. Es importante estar en alerta ya que los síntomas son similares al COVID-19”, señaló la pediatra Ochoa.

La especialista de la Ricardo Palma también recomendó que los niños no deben tocar nada que no esté desinfectado, ni sacar juguetes, patines ni bicicletas, y tampoco juntarse con otros niños. “Se recomienda no sacar al niño a la calle si tiene condiciones de riesgo, como asma, cardiopatías, nefropatías o reumatológicas. Abrigarlos de acuerdo al clima del día”, puntualizó la pediatra.